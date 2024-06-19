الهلال الأحمر بالمدينة ينفذ خطة الموسم الثاني من الحج

تبدأ اليوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة تنفيذ خطة الموسم الثاني للحج، التي اعتمدها سعادة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي وبمتابعة أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن خطة العمل للموسم الثاني تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 12 ذو الحجة 1445هـ مع استقبال أول طلائع حجاج بيت الله الحرام بعد إكمالهم لنسكهم، وتأمين الخدمات الطبية الإسعافية الطارئة لضيوف الرحمن في مرحلة ما قبل المستشفى، من خلال خطة انتشار محكمة على طريق الهجرة ودعم من مراكز الهيئة المنتشرة في أنحاء المدينة المنورة والطرق المؤدية منها وإليها، مبيناً بأنه تم دعم الخطة بكل ما تحتاجه من كوادر بشرية مؤهلة ومركبات إسعافية وأدوات طبية متقدمة.

وأشار الزهراني إلى أن عدد المراكز للخطتين الأولى والثانية بالمنطقة قد بلغ 45 مركزاً إسعافياً بطاقة إجمالية تبلغ أكثر من 690 من القوى البشرية بالإضافة الى أكثر من 500 متطوع ومتطوعة يعملون من خلال التواجد في المسجد النبوي الشريف وساحاته، بالإضافة إلى أسطول إسعافي يضم أكثر من 70 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات مع حافلة الإصابات المتعدده (طويق) وعدد من وسائل النقل الخفيفة وخدمة الاسعاف الجوي التي تمكننا بإذن الله من الوصول لطالبي الخدمة في أسرع وقت ممكن.