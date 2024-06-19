شكرا لمتابعة خبر عن وزير الداخلية: لم يشهد الحج وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة عيد الأضحى ونجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.

وقال وزير الداخلية أن الجهود المبذولة أسهمت في منع مَن تسوّل له نفسه من التأثير في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وفق خطط أمنية، ووقائية، وتنظيمية، متكاملة الإعداد والتنفيذ، وتسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب.

وأشار إلى إسهامات مبادرة طريق مكة، والمسارات الذكية وبوابات الدخول الإلكترونية في منافذ الدخول بالمملكة.

وأكد أن الحالة الأمنية خلال الحج كانت مستقرة، ولم تشهد وقوع أي حوادث تمس أمن الحجيج أو تعكر صفو الحج وفق انضباطية تامة ومراقبة دقيقة لأوضاع الحجاج وسير تنقلاتهم ومقرات إقامتهم وجميع تحركاتهم خلال أدائهم هذه الشعيرة العظيمة.

كما أوضح أن الأوضاع الصحية كانت مطمئنة ولم يشهد الموسم ظهور أي حالات وبائية، كما توفرت جميع السلع الاستهلاكية والغذائية التي يحتاج إليها الحاج، وحظيت الخدمات العامة من نظافة وكهرباء ومياه بمتابعة شاملة من الجهات المعنية لضمان استمرارها وبما يحقق راحة حجاج بيت الله الحرام.