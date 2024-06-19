شكرا لمتابعة خبر عن ‎قسيسة أمريكية بعد تعرفها على الإسلام : ذهبت للجمرات لرمي شيطان الماضي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت قسيسة الأمريكية عن شعورها بعدما تعرفت على الإسلام، لافتة أنها شعرت للوهلة الأولى بأنها عرفت الدين الصحيح، وعبرت عن سعادتها بالمجيء للأراضي المقدسة لأداء فرضية الحج.

وأعربت القسيسة عن فرحتها واندهاشها من استقبال المملكة الذي فاق التوقعات للجميع بترحيب وضيافة واهتمام عالي .

وقال القسيسة مارسيا بعد وصولها للمملكة:” فرحت بوحدة الإسلام الرائعة؛ وذلك بعد رؤيتها للناس يتعانقون والسعوديين يرحبون فيهم ويقدمون لهم الضيافة.”

وأضافت:” العالم لا يعرف مدى روعة الشرق الأوسط والمملكة، وعن امتنانها بسمو الملك وولي عهده على الفرصة اللي قدموها لها بالانضمام لاتحاد الأمل والحب والسلام.”

كما أنها أعربت عن رغبتها بتمثيل الإسلام في بلادها خصوصًا بعد أداءها فريضة الحج وأن تمثل الإسلام بين أهلها وأصدقائها.

واختتمت مارسيا حديثها بالدموع قائلة:” أنها عندما رمت الجمرات لم تكن لمجرد محاربة الشيطان بل كان لمحاربة شيطان الماضي بداخلها.”