شكرا لمتابعة خبر عن ‏ذوبان خزان مياه فوق سطح منزل بحفر الباطن من شدة الحرارة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر ذوبان خزان مياه فوق سطح أحد المنازل في حفر الباطن بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وسمع في المقطع صوت رجل وهو يقول :” يقولوا درجات حرارة حفر الباطن مو مرتفعة، شوفوا الخزان ذاب من ارتفاع درجات الحرارة.”

وأضاف :” حفر الباطن أعلى حرارة في العالم للي يقولون الحرارة مو مرتفعة .”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل حيث علّق أحدهم قائلاً:” الخزان مهو أصلي”، بينما قال آخر :” في اختراع اسمه مظلة تضعها فوق الخزان وحوله ما تخليه مكشوف للشمس .”