شاهد.. قصف إسرائيلي يستهدف جنوب لبنان ومقتل 3 من عناصر حزب الله

صحيفة الخليج 365: أعلن حزب الله عن مقتل 3 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة يارون جنوب لبنان.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية "تواصل قصف أهداف لحزب الله في لبنان".

وأضاف أن الجيش "يستهدف خلايا مخربين وبنى إرهابية"، على حد تعبيره.

وأكد أنه خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد عدد من مقاتلي حزب الله "يدخلون إلى مبنى عسكري في منطقة يارون والذي يستخدم كمستودع أسلحة".