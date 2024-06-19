شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير عبدالعزيز بن سعود يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية