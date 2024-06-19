شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل





أخبار متعلقة

طقس نجران

طقس جازان

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة.نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم الأربعاء، من أمطار خفيفة، على أملج تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحاً نشطة، وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية. وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساءً.ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريرة عن حالة الطفس، اليوم ، من أمطار خفيفة على محافظة العلا تشمل تأثيراتها رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية. وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 9 مساء.نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على مدينة نجران، ومحافظات ثار، وحبونا، وخباش، ويدمة. وأشار المركز إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً.هطلت الليلة الماضية، أمطار متفاوتة الغزارة على منطقة جازان، شملت محافظات هروب، والداير بني مالك، وفيفا، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.