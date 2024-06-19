شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. بدء اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التعليم عن موعد اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية وذلك يوم الاحد 17 ذي الحجة، وتستمر لمدة أسبوع وسط تجهيزات من إدارات التعليم لإنهاء إجراءات الطلاب الناجحين لتمكينهم من التسجيل في الجامعات والقطاعات الراغبين في الالتحاق بها، على ان تعقد اختبارات الدور الثاني لصفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني ثانوي مع عودة المعلمين للعام الدراسي 1446هـ.وأوضحت آلية تنفيذ أعمال اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي 1445هـ نه يشكل مدير التعليم لجنة إشرافية برئاسته وعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية، الإدارات والأقسام المختصة للإشراف والمتابعة لأعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم للعام الدراسي 1445هـ، وتتمثل مهامهم في حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم، وتحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار: على أن يتسع لاختيار 500 طالب، وفي حال زاد العدد عن ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر.وبينت الآلية أن اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم تقوم بتنفيذ أعمال اختيارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية؛ ومن مهامها تحديد المواد الدراسية المستهدفة وإعداد جداول الاختبارات، وتجهيز نماذج الاختبارات والنماذج البديلة، ومراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج، وطباعة شهادات الطلاب الخريجين.