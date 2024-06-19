شكرا لقرائتكم خبر عن ”عيدنا فرحتكم“ تجذب 18 ألف زائر احتفلا بعيد الأضحى برأس تنورة والان نبدء بالتفاصيل

600 متطوع





الدمام - شريف احمد - استقطبت فعالية ”عيدنا فرحتكم“ التي تنظمها بلدية محافظة رأس تنورة، والتي استمرت يومين متتالين في عيد الأضحى المبارك أكثر من 18300 ألف زائر من الكبار والصغار، هذه الفعالية التي أقيمت في المركز الحضاري بكورنيش محافظة رأس تنورة ضمت العديد من الفعاليات المتنوعة الترفيهية للأسرة وخاصة الطفل، وقد احتوت على مشاركة أكثر من 30 بوثا وركنا، وفتح المجال لمشاركة الأسر المنتجة كدعم لهم في هذه الفعالية.وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة المهندس محمد الجاسم، أن البلدية أقامت هذه الفعالية ”عيدنا فرحتكم 1445هـ“ في المركز الحضاري برأس تنورة، وشارك فيها عدد من الأسر المنتجة كما تتواجد العديد من البوثات وعدد المشاركين من ذلك بلغ أكثر من 30 بوثا وأسرة.أشار إلى أن فريق العمل الذي أعد لهذه الفعالية يبلغ أكثر من 600 متطوع سواء من الفريق التنفيذي أو الإداري للبلدية أو من المتطوعين.وأكد أن الفعالية في اليومين الثاني والثالث لعيد الأضحى المبارك قد جذب أكثر من 18300 ألف زائر من الصغار والكبار سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين.وبين أن الفعالية تتكون من عدد من البرامج الترفيهية والثقافية المتنوعة ومنها فعاليات متنوعة خاصة بالأطفال ”العاب خفة، مسرحية للأطفال بمسرح المركز الحضاري، أمسية شعرية، فرقة شعبية، وألعاب هوائية وكهربائية، مسابقات ثقافية وحركية، رسم وتلوين، ورسم الوجه، والتصوير الفوتوغرافي“ كما سيتم توفير مكان خاص بالأسر المنتجة مما يؤكد دعم وتشجيع البلدية لهذه الفئة وتوفير جلسات خارجية للعائلات.جو ترفيهي اجتماعيأكد المهندس محمد الجاسم أن البلدية تسعى لتوفير جميع سبل الخدمات لإنجاح المهرجان انطلاقاً من إيمانها بأهمية هذه الفعاليات تكون فرصة لخلق جو ترفيهي اجتماعي والتي تهدف إلى إدخال روح البهجة والفرح على أهالي المحافظة وجذب الزائرين من مختلف المناطق.وأشار الجاسم أن البلدية تقيم هذه الفعالية للسنة الثالثة على التوالي، وأن البلدية تحرص على إقامة المهرجانات والفعاليات التي تساهم في دعم السياحة والترفيه وتفعيل دور المشاركة الاجتماعية للبلدية في المحافظة للمساهمة في تحسين جودة الحياة وذلك ووفقا لتوجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وأن الحضور كبير جدا وفوق المتوقع .