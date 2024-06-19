شكرا لقرائتكم خبر عن طقس نهاية الأسبوع.. حرارة شديدة ورطوبة مرتفعة على مكة والمدينة والشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة تصل إلى 48 درجة مئوية، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ومصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في ساعات النهار.

وأوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ "اليوم"، أن درجات الحرارة في مكة المكرمة ستكون مرتفعة وتتراوح مابين 45 إلى 47 درجة مئوية خلال الخمس أيام القادمة مع نسبة رطوبة تصل إلى 65%، ورياح جنوبية غربية مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 32 كيلومتر في الساعة مع تكون للسحب الرعدية الممطرة، وفي المدينة المنورة ستكون درجات الحرارة مرتفعة وتتراوح مابين 46 إلى 48 درجة مئوية خلال الخمس أيام القادمة مع نسبة رطوبة تصل إلى 55%، ورياح شرقية إلى شمالية شرقية مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة مع تكون للسحب الرعدية الممطرة والغيوم الجزئية.

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وأضاف "العقيل" أن يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة في المنطقة الوسطى بما فيها الرياض وتتراوح درجات الحرارة فيها ما بين 45 إلى 47 درجة مئوية خلال الثلاثة أيام القادمة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وفي المنطقة الشرقية يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة كما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية .

طقس الرياض