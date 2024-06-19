هيئة الغذاء والدواء تكشف عن 3 علامات تشير إلى فساد اللحوم

صحيفة الخليج 365: كشفت هيئة الغذاء والدواء عن 3 علامات تشير إلى فساد اللحوم.

وأوضحت الهيئة أن هذه العلامات هي:

1- تغير في الرائحة بسبب الغازات الناتجة عن وجود البكتيريا

2- تغير في اللون من الأحمر المائل للوردي إلى الأحمر الداكن أو الأصفر

3- تغير في الملمس من ناعم إلى لزج بسبب تكاثر البكتيريا على السطح

وأشارت الهيئة إلى أن اللحوم تعتبر بيئة مناسبة لنمو الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا، ولكي يتم حفظها من الفساد وانخفاض قيمتها الغذائية أثناء التبريد أو التجميد، يجب عدم تركها خارج الثلاجة أو "الفريزر" أكثر من ساعتين تجنباً لتكاثر الميكروبات الموجودة في اللحم عند ارتفاع درجة الحرارة.