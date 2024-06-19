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هل يجوز بيع أو التصدق بحوار ناقة لا يُعرف صاحبها؟.. بالفيديو.. الشيخ الشثري يُجيب

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صحيفة الخليج 365: أجاب عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري، على سؤال شخص حول شرعية التصدق بحوار ناقة لا يعرف صاحبها.

وقال المتصل في سؤاله عبر قناة : "في ناقة شايبة لها أكثر من 10 سنوات لم أعرف لها صاحب نهائيا وقبل يومين وجدتها تشرب عندي بجوار عزبة الغنم، وأصبحت ميتة".

وأضاف: "هذه الناقة لها ولد بعمر 4 أو 5 شهور هل يمكن أن أبيعه وأتصدق به أم أتركه؟".

وأجاب الشثري قائلا: "لا حرج في أن تتولى مسئوليته، وتتصرف فيه بالتصرف الذي يكون فيه مصلحته وبيع نتاج هذه الناقة، والصدقة بثمنه بنية أن يكون أجره لصاحبها الأول، لأن صاحبها بعيد".

وأضاف: "ويكون لك أجر الرعاية والعناية وإنقاذ هذا الجمل من الهلاك".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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