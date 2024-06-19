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شخص يسأل عضو هيئة كبار العلماء عن شرعية التصدق بحوار ناقة لا يعرف صاحبها ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد الشثري، على سؤال شخص حول شرعية التصدق بحوار ناقة لا يعرف صاحبها.

وقال أبو ضيدان من مدينة الطائف، فى اتصال لبرنامج “فتاوى”، المذاع عبر قناة : “في ناقة شايبة لها أكثر من 10 سنوات لم أعرف لها صاحب نهائيا وقبل يومين وجدتها تشرب عندي بجوار عزبة الغنم، وأصبحت ميتة”، مضيفا ” ولدها بعمر 4 أو 5 شهور، السؤال هل يمكن أن أبيعه وأتصدق به أم أتركه؟”.

وأجاب الشثري قائلا: “لا حرج في أن تتولى مسئوليته، وتتصرف فيه بالتصرف الذي يكون فيه مصلحته فلا حرج عليك فى بيع نتاج هذه الناقة، والصدقة بثمنه بنية أن يكون أجره لصاحبها الأول، لأن صاحبها بعيد”.

وتابع، عضو هيئة كبار العلماء: “يكون لك أجر الرعاية والعناية وإنقاذ هذا الجمل من الهلاك”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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