شكرا لمتابعة خبر عن شخص يسأل عضو هيئة كبار العلماء عن شرعية التصدق بحوار ناقة لا يعرف صاحبها ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجاب عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد الشثري، على سؤال شخص حول شرعية التصدق بحوار ناقة لا يعرف صاحبها.

وقال أبو ضيدان من مدينة الطائف، فى اتصال لبرنامج “فتاوى”، المذاع عبر قناة السعودية: “في ناقة شايبة لها أكثر من 10 سنوات لم أعرف لها صاحب نهائيا وقبل يومين وجدتها تشرب عندي بجوار عزبة الغنم، وأصبحت ميتة”، مضيفا ” ولدها بعمر 4 أو 5 شهور، السؤال هل يمكن أن أبيعه وأتصدق به أم أتركه؟”.

وأجاب الشثري قائلا: “لا حرج في أن تتولى مسئوليته، وتتصرف فيه بالتصرف الذي يكون فيه مصلحته فلا حرج عليك فى بيع نتاج هذه الناقة، والصدقة بثمنه بنية أن يكون أجره لصاحبها الأول، لأن صاحبها بعيد”.

وتابع، عضو هيئة كبار العلماء: “يكون لك أجر الرعاية والعناية وإنقاذ هذا الجمل من الهلاك”.