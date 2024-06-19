"ستبدأ بعد يومين".. بالفيديو: "المسند" يكشف عن توقعاته بشأن درجات الحرارة وموجة الحر القادمة

صحيفة الخليج 365: أوضح الخبير المناخي الدكتور عبدالله المسند، أن موجة الحر ستبدأ بعد يومين من الآن.

وقال خلال مداخلة مع قناة "العربية": درجة الحرارة سوف ترتفع خلال شهري يوليو وأغسطس، والشمس مازالت تقترب من مدار السرطان وسوف تتعامد عليه في 21 يونيو بعد يومين، والحر يأتي بعد هذا التعامد".

وتابع: "الموجات الحارة معتادة في بداية ووسط يوليو ومن خلال تتبع درجات الحرارة نجد أن عام 2023 وعام 2024 يغردان خارج السرب بمعنى تسجيلهما الأعلى في درجة الحرارة وهذا مؤشر يتفق مع توقعات علماء الأرصاد في العالم بأن الاحترار العالمي سوف يضرب الكرة الأرضية".

وأضاف: "بدأ الحر يظهر في مناطق غريبة مثل وسط وشرق وغرب أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة والعالم متجه للارتفاع المتوالي في درجات الحرارة".