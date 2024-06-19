رفع الجاهزية لاستقبال الحجاج الزائرين للمسجد النبوي

رفعت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي جاهزية منظومتها الدينية لتفعيل الخطة التشغيلية الثالثة لمرحلة ما بعد أداء مناسك الحج، واستقبال طلائع ضيوف الرحمن المتعجلين في المسجد النبوي، الذين منّ الله تعالى عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

وأعدت وكالة المسجد النبوي حزمةً من الخِدمات التوجيهية والإرشادية والتوعية الميدانية والدروس العلمية والمبادرات والمناشط الدينية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن خلال زيارتهم للمسجد النبوي.

ودعا رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ منسوبي وكالة المسجد النبوي على مواصلة كافة الجهود الدينية وتكثيفها وتعزيزها بالتقانة والتطبيقات الذكية، والترجمة واللغات، وعوامل المعرفة الحديثة؛ لتسهيل تقديم الخدمات الدينية، وإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام في المسجد النبوي.

وحث ضيوف الرحمن، على أهمية مراعاة فضائل المسجد النبوي، من غير إحداث وابتداع.

وقامت إدارة إجابة السائلين في المسجد النبوي بالرفع من جاهزية مكاتبها المنتشرة داخل المسجد النبوي وساحاته؛ للإجابة على أسئلة واستفسارات الحجاج الشرعية، ورفع مستوى وعيهم الديني؛ وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين على مدار 24 ساعة.

كما استعدت إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالمسجد النبوي؛ باستثمار وسائل الإعلام الحديثة والتقانة، والربوتات التوجيهية لإفادة ضيوف الرحمن دينيًا وتوعيتهم بلغاتهم؛ إذ هيأت إدارة التوجيه والإرشاد الكوادر المؤهلة من المترجمين؛ لترجمة الخِدمات والبرامج والمبادرات والمناشط إلى لغات الحجاج، وتوفير المطبوعات الورقية والرقمية باللغة العربية والمترجمة، التي تبصِّر الحاج بأمور دينه، وتثري تجربته، وتنجح رحلته الإيمانية، وتعينه على أداء طواف الوداع في طمأنينة وخشوع على المقتضى الشرعي.

ويستقبل المسجد النبوي ضيوف الرحمن في الموسم الثاني للحج، حيث يقصد ضيوف الرحمن المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وزيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.