شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة : غداً الخميس أول أيام فصل الصيف فلكياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قالت الجمعية الفلكية بجدة اليوم الأربعاء ، أن الانقلاب الصيفي سيحدث يوم غد الخميس 20 يونيو عند الساعة 11:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ، وستكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان إيذاناً بأول أيام الصيف فلكياً ، والذي سيستمر 92 يوماً و17 ساعة و44 دقيقة في نصف الأرض الشمالي .

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس أحمد أبو زهرة ، أن الانقلاب الصيفي يحدث عندما تصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة شمال السماء بالتزامن مع وصول الكرة الأرضية إلى نقطة في مدارها حيث يكون القطب الشمالي عند أقصى ميل له (حوالي 23.5 درجة) نحو الشمس، مما ينتج عنه أطول فترة لساعات ضوء الشمس، وأقصر ليل في السنة التقويمية، حيث يتلقى النصف الشمالي من كوكبنا ضوء الشمس في أقصى زاوية مباشرة في العام، حيث يكون طول النهار أكثر من 12 ساعة شمال خط الاستواء، في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة .

كما أوضح أن وقت الإنقلاب الصيفي لا يحدث في نفس التاريخ كل عام فهو يعتمد على وقت وصول الشمس إلى أقصى نقطة نحو الشمال من خط الاستواء السماوي والذي يتراوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من 20 إلى 22 يونيو، إضافةً بسبب الاختلاف بين نظام التقويم الذي عادةً ما يكون 365 يوماً والسنة المدارية (المدة التي تستغرقها الأرض للدوران حول الشمس مرة واحدة) والتي تبلغ حوالي 365.242199 يوماً .

يذكر أنه بعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال نحو الجنوب من جديد في السماء وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 22 سبتمبر المقبل .