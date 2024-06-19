شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: الصيف يبدأ غداً بأطول نهار في السنة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق ، أنه في تمام الساعة 11:51 دقيقة من مساء غداً الخميس ، ستصل الشمس إلى مدار السرطان ، بعد انقطاع دام لمدة سنة .

وتابع الزعاق خلال حديثه مع قناة «العربية» : ” سنعيش أطول يوم وأقصر ليلة في السنة غداً الخميس ، وهذا يدل على أننا سنعيش أقصر ظل في السنة ، حيث سيدخل الصيف عند الفلكيين ، وبداية الحر اللاهب عند العامة “لا حر إلا بعد انصراف” .

وأضاف أن موسم الحج لهذا العام صادف أطول نهر وأقصر ليالي في السنة ، وهذا ما حصل منذ 33 عاماً ، ولن يتكرر إلا بعد 33 عاماً .

واختتم حديثه : ” الشمس ستتعامد على مدار السرطان يوم 20 أو 21 أو 22 يونيو ، وبعد 464 عام أي في عام 2488م ، ستتعامد الشمس على مدار السرطان” .