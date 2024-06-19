بالفيديو.. حسن نصرالله يهدد بضرب قبرص إذا سمحت لإسرائيل باستخدام مطاراتها

صحيفة الخليج 365: هدد زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله الحكومة القبرصية والتعامل معهم بصفتهم جزءا من الحرب.

وقال خلال مؤتمر صحفي: " يجب أن نلفت نظر الحكومة القبرصية لأن لدينا معلومات أن الجيش الإسرائيلي يقوم بعمل مناورات في قبرص في مناطق مشابهة لجنوب لبنان ولدينا معلومات أيضا أن إسرائيل تفترض في الحرب المقبلة أن المقاومة في لبنان ستستهدف المطارات ومدارج الطائرات وسيعملون على استبدالها بالمطارات والقواعد القبرصية".

وتابع: " يجب أن تحظر حكومة قبرص من فتح المطارات للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان لأن ذلك يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعامل معها المقاومة على أنها جزءا من الحرب".

وأضاف: "نقول لكل من يخوفنا بالحرب الذي يجب أن يخاف هو العدو، وعندي قناعة أن الأمريكان خائفون على كيان العدو، أما نحن سنواصل دعمنا لغزة وسنكون حاضرين وجاهزين لكل الاحتمالات".