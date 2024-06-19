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بالفيديو: معالجة نفسية "كويتية" توجه نصيحة للفتيات أثناء الشوفة الشرعية

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صحيفة الخليج 365: دعت المعالجة النفسية الكويتية، الدكتورة فوزية الدريع الفتيات لطرح الأسئلة التي يريدونها على الشخص الذي يتقدم لهن في الشوفة الشرعية.

وقالت خلال لقاء مع برنامح "عرب كاست": "في الشوفة الشرعية إذا شافك وخلصنا اسألي الأسئلة اللي أنت خايفة منها اللي تبينها ".

وتابعت: "قولي له تسمح لي اطلع وترا معاشي حقي اسألي الأسئلة الطبيعية مو شنو ألبس".

وأشارت إلى أن الفتاة يكون هدفها من الزواج ارتداء الفستان الأبيض والإنجاب أما الرجل يكون هدفه الأول ممارسة الجنس بطريقة شرعية. وتابعت: " بدل ما يدفع فلوس، هذه واحدة بمهر واستهلاك العمر كله".

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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