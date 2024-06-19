شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "التعاون الإسلامي" يهنئ القيادة بمناسبة نجاح تنظيم موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445هـ، مثمناً ما توفره المملكة من إمكانات وخدمات وتسهيلات كبيرة لأجل إدارة وتيسير موسم الحج وخدمة المشاعر المقدسة للحجاج.

وثمن أمين المنظمة الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، لإدارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وحسن الضيافة والوفادة التي يحظى بها حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.



وسأل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الله -عزّ وجلّ- بأن ينعم على المملكة قيادة وشعباً، بكلّ خير وازدهار ومزيد من التقدم والأمن والأمان.