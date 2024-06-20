شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المسند: موجة الحر ستبدأ بعد يومين من الآن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، الخبير المناخي الدكتور عبدالله المسند، أن موجة الحر ستبدأ بعد يومين من الآن.

وقال خلال مداخلة مع برنامج “نشرة الرابعة”، المذاع عبر قناة “العربية”: درجة الحرارة سوف ترتفع خلال شهري يوليو وأغسطس، والشمس مازالت تقترب من مدار السرطان والذى ينصف المملكة وسوف تتعامد عليه في 21 يونيو بعد يومين، والحر يأتي بعد هذا التعامد”، مضيفا: “الموجات الحارة معتادة في بداية ووسط يوليو ومن خلال تتبع درجات الحرارة نجد أن عام 2023 وعام 2024 يغردان خارج السرب بمعنى تسجيلهما الأعلى في درجة الحرارة وهذا مؤشر يتفق مع توقعات علماء الأرصاد في العالم بأن الاحترار العالمي سوف يضرب الكرة الأرضية”.

وتابع: “ان فى ظل الارتفاع المستمر فى درجات الحرارة لابد لنا من التكيف، لكن هذا التكيف له فاتورة عالية الثمن، سواء على الإنسان أو الحيوان والمحاصيل، فسوف تتأثر إنتاجية المحاصيل، كما أن الحيوانات التى تربى فى المزارع والمنازل ستتأثر بذلك”.

وأكمل: “لقد بدأ الحر يظهر في مناطق غريبة مثل وسط وشرق وغرب أوروبا وأجزاء من الولايات المتحدة والعالم متجه للارتفاع المتوالي في درجات الحرارة”.

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