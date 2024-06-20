أول رد من الرئيس القبرصي على تهديدات حسن نصر الله

صحيفة الخليج 365: رد الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، على تهديدات أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، للحكومة القبرصية من فتح مرافقها للحرب على لبنان.

وقال الرئيس القبرصي، إن نيقوسيا ليست متورطة في حروب وأن بلاده جزء من الحل وليست المشكل، وفق ما نقله موقع "phile news" القبرصي.

وأضاف أن دور قبرص يتجلى في الرصيف البحري لنقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى رصيف في ساحل غزة الشمالي معترف به من قبل العالم العربي والمجتمع الدولي بأكمله.

وفيما يتعلق باستمرار وجود قناة اتصال مع حزب الله أو الحكومة اللبنانية، قال الرئيس القبرصي: "بالطبع هناك قناة اتصال مع كلا من الحكومة اللبنانية والحكومة في إيران".

وأشار إلى أن تصريحات حسن نصر الله ليست لطيفة، لكنها لا تتوافق بأي شكل من الأشكال مع من يحاول تقديم صورة بأن قبرص منخرطة في عمليات عسكرية وهو أمر ليس كذلك تحت أي ظرف من الظروف".