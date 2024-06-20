أخصائية أمراض قلب تكشف أفضل طريقة لتجنب خطر الإصابة بالجلطات

صحيفة الخليج 365: كشفت الدكتورة دارينا كوربانوفا أخصائية أمراض القلب، في تقرير لـ Gazeta.Ru ، عن طرق تقليل الإصابة بجلطات الدم ، مٌشيره إلى أن تجلط الدم حالة خطيرة تتشكل فيها جلطة دموية (خثرة) على الجدار الداخلي للوعاء الدموي قد تنفصل في أي لحظة وتمنع تدفق الدم.

وقالت كوربانوفا أنه لتقليل خطر حدوث جلطات الدم من الضروري اتباع نظام شرب صحيح . مٌوضحه : أن الحد الأدنى لاستهلاك المياه يوميا هو 1.5 لتر، ولكن يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مناقشة هذه المسألة مع الطبيب المعالج.

وأكدت أنه يفضل ممارسة نشاط بدني ، حيث يجب تجنب البقاء واقفا لفترة طويلة، وكذلك في وضعية الجلوس ، والقيام بعملية إحماء خفيفة كل 40- 50 دقيقة. وفي حالة تجلط الدم بالفعل، يجب على الشخص اتباع نصائح الطبيب".

وأشارت إلى أن ارتفاع درجة حرارة الوسط المحيط يمكن أن يكون لها تأثير مزدوج على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني.