السعودية | وفاة زوجة الزميل أحمد شحاتة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_جدة

فُجع الزميل الصحفي الأستاذ أحمد شحاتة، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة “سويفت نيوز”، بوفاة زوجته “نيفين خيري إبراهيم”، وذلك بعد معاناة مع المرض..

وتمَّت الصلاة عليها ظهر أمس (الثلاثاء) في كفر الباجور بمحافظة المنوفية بمصر، والدفن بجوار ابنهما (محمد) -رحمه الله- حسب وصيتها.

و”الخليج 365” تتقدَّم للزميل أحمد، ولأبناء وذوي الفقيدة، بخالص العزاء، وتدعو الله لها بالرحمة والمغفرة. {إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ}

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