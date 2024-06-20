السعودية | “البيئة”: مسالخ المملكة تستقبل أكثر من 454 ألف ذبيحة خلال الثلاثة أيام الأولى لعيد الأضحى لعام 1445هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول إجمالي عدد مذبوحات الأضاحي في مسالخ جميع مناطق المملكة إلى (454,620) رأساً من الماشية، خلال أول، وثاني، وثالث أيام عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1445هـ.

وأوضحت في تقرير رسمي مفصّل لفرقها الفنية المنتشرة في جميع مسالخ مناطق المملكة، تسجيل منطقة مكة المكرمة أعلى عدد من المذبوحات؛ حيث استقبلت مسالخها (183,717) رأساً من الماشية، كان أعلاها في أول أيام العيد، بـ (94,798) ذبيحة، وتلتها مسالخ الرياض التي استقبلت (106,970) رأساً، ثم المدينة المنورة بـ (39,428) رأساً في جميع مسالخها.

وأشارت إلى أن مسالخ المنطقة الشرقية استقبلت (35,377) ذبيحة، فيما استقبلت مسالخ القصيم (16,782)، وعسير (18,796)، وحائل (7,870)، وتبوك (5,967)، وجازان (14,480)، ونجران (5,405)، والحدود الشمالية (5,023)، والجوف (4,562)، والباحة (10,242) ذبيحة.

يذكر أن الفرق الفنية في فروع وزارة وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمكاتب التابعة لها، تقوم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بجولات رقابية وتفتيشية مكثفة على جميع المسالخ المعتمدة في مناطق ومدن المملكة المختلفة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية والفنية، وضمان حماية البيئة والحفاظ على السلامة والصحة العامة.

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