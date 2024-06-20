السعودية | بيئة المدينة المنورة تعلن عن نجاح الخطة التشغيلية للأسواق والمسالخ وذبح أكثر من (44) ألف أضحية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة اليوم عن نجاح أعمال خطته التشغيلية لأسواق ومسالخ المنطقة خلال عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت انسيابية في الدخول والخروج، إلى جانب وفرة في المعروض، وتنظيمٍ في عملية التوافد على المسالخ.

وبيّن فرع الوزارة أن الخطة راعت الإقبال المتوقع من أهالي وزوار المنطقة لشراء الأضاحي وذبحها، من خلال تهيئة السوق مبكرًا بتواجد (13) فرقة ميدانية، وأكثر من (90) كادرًا بشريًا من الأطباء والمراقبين ومنظمي الحشود، وما يزيد عن (66) آلية ومعدة، بالإضافة إلى (641) عاملاً وجزاراً في المسالخ.

وأوضح فرع الوزارة أن إجمالي أعداد المذبوحات خلال يوم النحر وأيام التشريق في المدينة المنورة بلغت (34,167) أضحية، فيما بلغ مجموع أضاحي المحافظات والقرى التابعة للمنطقة (9.921) رأسًا من الأنعام؛ ليصبح إجماليّ المذبوحات على مستوى المنطقة (44,088) أضحية.

وأشار الفرع إلى متابعة الفرق الإشرافية للأسواق والمسالخ ميدانياً، مع متابعة ما يزيد عن (500) حظيرة، واستبعاد الأنعام التي تظهر عليها علامات المرض أو الهزال الشديد، حيث قامت بـ (1702) جولة رقابية وإرشادية، بتواجد الأطباء البيطريين والأخصائيين الوقائيين، رصدت خلالها (16) مخالفة منها ما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان وغيرها.

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