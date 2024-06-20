السعودية | المديرية العامة للدفاع المدني تحتفي بجائزة التميز لحج عام 1445 هـ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

احتفت المديرية العامة للدفاع المدني بجائزة التميز لحج عام 1445 هـ، بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج.

وتأتي جائزة المديرية العامة للدفاع المدني لتحقيق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس إيجابياً على أدائهم ويعزز درجات الإتقان لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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