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وفاة مفاجئة لعروس مصرية في ليلة زفافها.. والكشف عن السبب!

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صحيفة الخليج 365: توفيت عروس مصرية في ليلة زفافها بعد سقوطها جثة هامدة أثناء ارتدائها فستان الزفاف في مركز بني مزار بمحافظة المنيا بمصر.

وتفاجأ المدعوون خلال حفل زفاف داخل إحدى كنائس المدينة بشعور العروس بضيق شديد، أثناء مراسم الزفاف.

ونقلت العروس على الفور إلى أحد المستشفيات، ولكنها فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

واتضح أن الفتاة في بداية العقد الثاني من العمر، وبعد انتهاء حفل عرسها أصيبت بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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