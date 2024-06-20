ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج يغادرون إلى المدينة المنورة 

غادر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر واطمئنان.

وأعرب ضيوف خادم الحرمين الشريفين المغادرون عن سعادتهم بما منَّ الله عليهم من أداء مناسك الحج والوقوف على صعيد مشعر عرفات والنفرة إلى مشعر مزدلفة والمبيت ليالي أيام التشريق ورمي الجمرات بمشعر منى ، حتى أداء طواف الوداع .

وأبدى الضيوف شكرهم الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على كرم الضيافة وعلى ما قدم لهم من خدمات أسهمت في أداء مناسك الحج.

معربين عن سعادتهم الغامرة بزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- سائلين الله العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل هذه الأعمال في ميزان حسناته.

وأكد الضيوف لدى مغادرتهم إلى المدينة المنورة أن ما وجدوه خلال رحلة الحج من عناية واهتمام منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى المملكة تأتي ضمن الخدمات الجليلة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لخدمة الإسلام والمسلمين، ونوهوا بالجهود المباركة التي تقوم بها الوزارة، ممثلة بالوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ لتقديم أرقى الخدمات والعناية العظيمة بكل ما من شأنه التيسير على الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.