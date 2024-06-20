السعودية | رئيس أمن الدولة يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح موسم الحج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات رئاسة أمن الدولة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ.

وسأل معاليه الله ـ عز وجل ـ أن يتقبل من ضيوف الرحمن مناسكهم، وأن يوفق العاملين في خدمة ضيوف الرحمن من جميع القطاعات الذين توجت جهودهم بهذا النجاح؛ لبذل المزيد تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانيّات للحفاظ على أمن الحرمين الشريفين، وسلامة قاصديها لأداء عبادتهم بيسر وطمأنينة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط