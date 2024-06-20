راتبه أكثر من 32 مليون دولار سنويا.. شاهد:سيناتور أمريكي يستجوب الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج" بسبب راتبه الضخم

ترجمة حصرية: استجوب السيناتور الأمريكي جوش هاولي، الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج" بسبب راتبه الضخم.

وسأل السيناتور، الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ ديف كالهون، قائلا:"أنا فخور بكل إجراء اتخذناه..لماذا لم تستقيل؟"، فاتهم كالهون بـ "التعدين القطاعي" لشركة بوينج بينما حصل على حزمة رواتب بملايين الدولار.

وارتفع إجمالي تعويضات كالهون في عام 2023 إلى 32.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 45% عن 22.6 مليون دولار حصل عليها في العام السابق، وفق "رويترز".

و كانت جلسة الاستماع هي المرة الأولى التي يواجه فيها كالهون أسئلة المشرعين ويسلط الضوء على سمعة بوينج المتدهورة في مجال السلامة والرئيس التنفيذي الذي قال في مارس إنه يخطط للتنحي بحلول نهاية العام وسط تغيير إداري من قبل بوينج.

وتحمل كالهون المسؤولية عن الحوادث التي دفعت شركة بوينج إلى الأزمة على مدى السنوات الخمس الماضية، معترفًا بأن شركة طيران ألاسكا (ALK.N)، فتحت علامة تبويب جديدة لحادث سدادة الباب في 5 يناير، وكانت نتيجة لعيب في التصنيع.