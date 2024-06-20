شاهد.. مريض سعودي ينصح بضرورة الاحتفاظ بأقراص الأسبرين في الجيب والمكتب والسيارة.. ويكشف عن السبب!

صحيفة الخليج 365: قدم مريض سعودي يدعى "ابن عبدالكريم ملا" نصيحة توعوية هامة لحماية الإنسان من الموت مشددا على حمل أقراص الأسبرين بشكل دائم في الجيب أوالسيارة والمكتب والبيت.

وأكد عبر فيديو له بالتيك توك، على ضرورة الاحتفاظ بشريط أسبرين لإنقاذ النفس أو الغير من أزمة قلبية مفاجئة بسبب التدخين أو الزعل الشديد.

وأوضح أنه حين تداهم الإنسان أزمة ولم يُسعف خلال نصف ساعة قد يتوفى، مبينا أن تناول الأسبرين يساعدك على إطالة الفترة للذهاب للمستشفى.

وتحدث عن تجربته الشخصية مع الأسبرين مبينا أنها تعمل على تخفيف الجلطة لحين الذهاب للمستشفى وإنقاذ الشخص المريض.