23 ألف أضحية استقبلتها مسالخ عسير 

كما قام الفرع بـ 650 جولة رقابية على المسالخ خلال هذه الفترة أتلفت على إثرها 275 كجرام من اللحوم غير الصالحة وتم تحرير 27 إنذارا ومخالفة بحق بعض مشغلي تلك المسالخ.
وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير المهندس احمد بن محمد آل مجثل، أنه تم تخصيص 25 مسلخاً نموذجياً لخدمة المستفيدين في المنطقة كلها تخضع للإشراف المباشر والمتابعة من الكوادر المتخصصة بالفرع لمتابعة سلامة المذبوحات وجودة الخدمة المقدمة.
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