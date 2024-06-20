قدم للحج في ضيافة وزارة الدفاع… شاهد: ضابط في القوات المسلحة البريطانية يكشف سر وضع العلم السعودي في مكتبه

صحيفة الخليج 365: روى الضابط الإمام في القوات المسلحة البريطانية علي عمر، قصة تواجد العلم السعودي في مكتبه، أثناء تواجده لأداء فريضة الحج هذا العام في ضيافة وزارة الدفاع.

وقال عمر في لقاء له: عندما تكون لدينا مجموعات سعودية تدريبية قادمة إلى المملكة المتحدة أشعر بأن إخوتي حضروا، وأشعر بالتقارب معهم.

وأضاف: عندما تركوا لي العَلَم السعودي وصورة الملك سلمان شعرت بأن هذا أفضل ما يمكن أن أجعله في مكتبي.

وتحدث الضابط الإمام عن حضوره للمملكة لدراسة الشريعة، مشيرا إلى أن حلمه أن يكون إمامًا.

وأوضح أنه درس بالمملكة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وعندما أنهى دراسته أصبح إمامًا في مسجد بالمملكة المتحدة، ثم التحق بالعمل العسكري.