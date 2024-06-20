شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هـ والان نبدء بالتفاصيل



وأشار إلى أن هذا النجاح الكبير الذي تحقق كان ثمرة للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، اللذين سخرا كل الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، لأداء شعيرتهم بكل يُسر وسهولة وطمأنينة.

وقدّم وزير السياحة، شكره وتقديره لكل منسوبي ومنسوبات كافة القطاعات الذين نالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن هذا العام، وقدموا جهوداً استثنائية لخدمة القيادة والوطن، مؤكداً مواصلة وزارة السياحة لجهودها في خدمة ضيوف الرحمن حتى اكتمال مغادرة جميع الحجاج إلى بلدانهم بكل يسر وسهولة، داعيًا المولى أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم.

وسأل الوزير الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية، ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها. الدمام - شريف احمد - رفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1445هــ.وأشار إلى أن هذا النجاح الكبير الذي تحقق كان ثمرة للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة وإشراف مباشر من سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، اللذين سخرا كل الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن، لأداء شعيرتهم بكل يُسر وسهولة وطمأنينة.وقدّم وزير السياحة، شكره وتقديره لكل منسوبي ومنسوبات كافة القطاعات الذين نالوا شرف خدمة ضيوف الرحمن هذا العام، وقدموا جهوداً استثنائية لخدمة القيادة والوطن، مؤكداً مواصلة وزارة السياحة لجهودها في خدمة ضيوف الرحمن حتى اكتمال مغادرة جميع الحجاج إلى بلدانهم بكل يسر وسهولة، داعيًا المولى أن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم.وسأل الوزير الله العلي القدير أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بالصحة والعافية، ويديم على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها.