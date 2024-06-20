شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| حاج بحريني.. حكايات عن الحج بين الماضي والحاضر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الحاج البحريني حمزة المدحوب، إنه حج عندما كان عمره 17 عامًا مع جده لأمه، الذي حج 48 حجة، وكان يخدم الحجيج ويقوم بإعداد القهوة والشاي لهم ويضيفهم، وكان صعب جداً حيث يتم الإحرام من الطائف ويقضي أكثر من 15 يومًا في مكة و15 يومًا في المدينة.

وأضاف "وقتها لم يكن هناك دورات مياه في منى ولا مكيفات، وحتى الذبائح تختارها بنفسك وتذبحها بنفسك وتهديها بنفسك ونركب الجمال، ومن عاصر الحج قديماً وشاهد الحج هذا العام يعتبر نفسه في ضيافة مقارنة بالماضي، وكان هناك سوق بين الصفا والمروة في اول زيارتي له".



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وتابع المدحوب "أيضاً كنا نغتسل بزمزم بالملابس وهناك أشخاص بأواني فخارية يسقون الحجيج من ماء زمزم، وكل عام تزداد التسهيلات وفي كل عام تجد الفروقات للأفضل".

وأنهى حديثه "أنا في خطبتي وقبل زواجي ذهبت بها إلى مكة، وأنا اتمتع بعشق وحب لهذه العبادة وأشعر بمتعة روحية ونفسية، واتعرف على أشخاص في الحج، والحمد لله ربي رزقني باثنين أولاد وأربع بنات في أول سنة يصبحوا مكلفين آتيت بهم إلى الحج ومن الله علي أني حججتهم جميعاً".