شكرا لقرائتكم خبر عن 120 ألف مستفيد من برنامج طبيب لكل أسرة في المراكز الصحية بالرس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى الرس العام عضو تجمع القصيم الصحي، أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات برنامج طبيب لكل أسرة بلغ 119971 مستفيداً خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م.

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وقال تجمع القصيم الصحي، إن الإحصائية أشارت كذلك إلى المستفيدين من رسائل تطبيق "منصة أناة" الذين بلغ عددهم 40 ألف مستفيد للفترة ذاتها من هذا العام، وهي عبارة عن منصة إلكترونية موحدة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية تهدف إلى توفير جميع الخدمات الإلكترونية للممارسين الصحيين.

وأوضح التجمع أن برنامج طبيب الأسرة يقدم الرعاية الصحية الأولية والشاملة لكل أفراد الأسرة بهدف تعزيز صحة العائلة في الوقاية من إصابتهم بالعديد من الأمراض، مشيرًا إلى أن مهام الطبيب تتمحور في التعرف على التاريخ الطبي للمستفيد وأسرته ومتابعة حالتهم الصحية باستمرار.

برنامج طبيب الأسرة هو أول من يقوم بعمل الكشف الطبي على المستفيد وأسرته، ويضع الخطة الصحية الوقائية، بالإضافة إلى معالجة الشكاوى من الأمراض المزمنة وتحويل بعض الحالات للأطباء المختصين، وكذا المتابعة المستمرة والتواصل مع الأفراد وأسرهم والمحافظة على خصوصية المستفيدين.