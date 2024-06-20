شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القلب بالقصيم ينقذ حياة مولود يعاني انسداد الشريان الرئوي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي بقسم الأطفال في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب عضو تجمع القصيم الصحي بإنقاذ حياة مولود حديث يزن 4 كليوجرام في اليوم الثاني لولادته.وذكر تجمع القصيم الصحي أن المولود كان يعاني من عيب خلقي وهو انسداد كامل في الشريان الرئوي الأمر الذي استدعى الفريق الطبي للقيام بالتدخل الفوري العاجل لإنقاذ حياته.وأفاد بأن الفريق الطبي قام بإجراء قسطرة تشخيصية وعلاجية تم خلالها ثقب وتوسيع بالوني للصمام الرئوي، استغرقت قرابة 60 دقيقة، فيما استغرقت إجراءات قبول الحالة والتشخيص الطبي وتنفيذ التدخل العلاجي الناجح قرابة 24 ساعة فقط من لحظة قبول حالة المولود الإسعافية المحالة للمركز من أحد المستشفيات الخاصة بالمنطقة.وأكد التجمع أنه بعد استقرار حالة المولود والاطمئنان على صحته، غادر المركز برفقة ذويه مصحوبًا بالسلامة والعافية ولله الحمد، منوها عن أن المركز يتميز بكوادر طبية وكفاءات فنية مؤهلة في أقسام الكبار والأطفال نالت ثقة المستفيدين في الخدمات الطبية والعلاجية.