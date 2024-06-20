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محلل الطقس عقيل العقيل: فصل الصيف لم يدخل المملكة فلكيا حتى الآن .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أعلن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل،فصل الصيف لم يدخل المملكة فلكيا حتى الآن.

وقال العقيل، خلال مداخلة على قناة الإخبارية :” مثلت درجات الحرارة اليوم اللى درجات شهدتها المملكة، وخاصة فى الدمام حيث وصلت إلى 50 درجة مئوية، تليها الأحساء 49  درجة”.
وأضاف:” أن دخول فصل الصيف ارشادية بدأ من أول يوم بالشهر الحالى، لكن فلكية لم يدخل فصل الصيف حتى الآن”.

وتابع: “لكن درجات الحرارة فى هذا الوقت من كل عام تكون عالية، وتؤثر على في هذا الشهر على القطاع الشرقي والمناطق الغربية بالمملكة”.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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