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شكرا لمتابعة خبر عن محلل الطقس عقيل العقيل: فصل الصيف لم يدخل المملكة فلكيا حتى الآن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل،فصل الصيف لم يدخل المملكة فلكيا حتى الآن.
وقال العقيل، خلال مداخلة على قناة الإخبارية :” مثلت درجات الحرارة اليوم اللى درجات شهدتها المملكة، وخاصة فى الدمام حيث وصلت إلى 50 درجة مئوية، تليها الأحساء 49 درجة”.
وأضاف:” أن دخول فصل الصيف ارشادية بدأ من أول يوم بالشهر الحالى، لكن فلكية لم يدخل فصل الصيف حتى الآن”.
وتابع: “لكن درجات الحرارة فى هذا الوقت من كل عام تكون عالية، وتؤثر على في هذا الشهر على القطاع الشرقي والمناطق الغربية بالمملكة”.