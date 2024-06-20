شكرا لمتابعة خبر عن محلل الطقس عقيل العقيل: فصل الصيف لم يدخل المملكة فلكيا حتى الآن .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل،فصل الصيف لم يدخل المملكة فلكيا حتى الآن.

وقال العقيل، خلال مداخلة على قناة الإخبارية :” مثلت درجات الحرارة اليوم اللى درجات شهدتها المملكة، وخاصة فى الدمام حيث وصلت إلى 50 درجة مئوية، تليها الأحساء 49 درجة”.

وأضاف:” أن دخول فصل الصيف ارشادية بدأ من أول يوم بالشهر الحالى، لكن فلكية لم يدخل فصل الصيف حتى الآن”.

وتابع: “لكن درجات الحرارة فى هذا الوقت من كل عام تكون عالية، وتؤثر على في هذا الشهر على القطاع الشرقي والمناطق الغربية بالمملكة”.