مصر.. تفاصيل جديدة في قضية تحرش مدرب ملاكمة مصري شهير بـ لاعباته وهتك عرضهن خلال التدريبات

صحيفة الخليج 365: كشف تقرير الطب الشرعي، تطورات جديدة في قضية اتهام مدرب ملاكمة مصري شهير، بهتك عرض لاعباته والاعتداء عليهن جنسياً، في مصر.

لا يوجد اعتداء

وأوضح التقرير أن اللاعبة التي تقدمت ببلاغ ضد المدرب، لم تصاب بأي أذى أو تعرض لأي ملامسة في مناطق عفتها، وكذلك سلامة غشاء بكارتها وخلوه من التمزقات الحديثة والقديمة.

وقال تقرير الطب الشرعي إنه تم فحص الفتاة المجني عليها، وأثبت الكشف أنه لم يحدث أي علامات تحرش وما شابهها، بحسب العربية.

تفاصيل القضية

الجدير بالذكر أن الشرطة المصرية ألقت القبض على مدرب شهير لرياضة "الكيك بوكس" في منطقة التجمع الخامس، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة وملامسة أجزاء من جسدها أثناء التدريب.

وبحسب التحقيقات فإن المدرب كان يتحرش بالفتيات الصغيرات من سن 13 إلى 18 عاما، ويهددهن إذا حاولت إحداهن الحديث فإنهن شركاؤه في الجريمة

وقررت جهات التحقيق حبس المدرب 15 يوما على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات.