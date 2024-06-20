شكرا لقرائتكم خبر عن فلكي يكشف لـ "اليوم" معلومات عن أقصر ليلة في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أقصر ليلة في المملكة

الانقلاب الصيفي

الدمام - شريف احمد - تُعد الليالي القصيرة وساعات النهار الطويلة سمة مميزة لفصل الصيف في منطقة الشرق الأوسط.وتبرز الليلة الأقصر خلال العام اليوم وغدًا وهي ليلة الانقلاب الصيفي، إذ تتعامد الشمس على مدار السرطان، مما يعني أن الشمس تصل إلى أعلى نقطة لها في السماء، وبالتالي يصبح النهار هو الأطول في السنة والليل هو الأقصر.وقال الباحث الفلكي ملهم هندي لـ "اليوم": مساء اليوم ليلة الجمعة ستكون أقصر ليلة في المملكة، إذ يتفاوت طول الليل من 11 ساعة في جنوبها إلى 10 ساعات في شمالها.وأضاف: وسيكون أطول نهار اليوم وغدًا، إذ تصل الشمس غدًا الجمعة إلى أقصى ميل لها شمالًا متعامدة على مدار السرطان وهو ما يسمى بيوم الانقلاب الصيفي.وتنقلب حركة الشمس من الشمال للجنوب، إذ بدأ فيه فصل الصيف فلكيا مما يجعل الليلة هي أقصر ليالي العام، فيما يتفاوت طول الليل حسب الموقع فكلما اتجهنا شمالًا يكون الليل أقصر حتى يختفي الليل على الدائرة القطبية التي يعيش سكانها اشهرا في نهار دائم.والانقلاب الصيفي يقع نتيجة ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة عن مداره حول الشمس، مما يجعل المناطق الواقعة في نصف الكرة الشمالي تتلقى أشعة الشمس المباشرة بشكل أكبر.وتؤثر هذه الظاهرة بشكل واضح على طول النهار والليل، حيث نلاحظ في المدن الكبرى مثل الرياض، القاهرة، وبيروت أن فترة الليل تتراوح بين 8 إلى 11 ساعة فقط، بينما قد يصل النهار إلى 15-16 ساعة.