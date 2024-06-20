شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس السيسي يوجه بالتنسيق مع المملكة لتسهيل استلام جثامين الحجاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، بضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين الحجاج المصريين ، وتقديم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن .

وتقدمت الرئاسة بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا الحجاج المصريين ، وأكدت التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم خلال هذا الحدث المؤسف .

كما أصدر الرئيس المصري توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين .

وفي وقت سابق ، أعلنت وزارة الداخلية المصرية ؤ عدم وجود مفقودين من الحجاج المصريين ضمن البعثة الرسمية .