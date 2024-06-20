شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 3 آلاف رحلة لنقل مليون حاج مغادر من مطار الملك عبد العزيز بجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يشهد مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة حركة انسيابية في مغادرة الحجاج، إذ يتوقع أن يغادر قرابة مليون حاج عبر 3 آلاف رحلة جوية، من خلال خطة تشغيلية متكاملة لاستيعاب ضيوف الرحمن في مرحلة المغادرة.
ويأتي هذا وسط منظومة من الخدمات المقدمة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية التي تزيد عن 27 جهة من الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، العاملة بمطار الملك عبد العزيز الدولي.
وجرى تشغيل صالات الترحيب بمطار الملك عبد العزيز الدولي والتي تهدف إلى تسهيل وصول المسافرين إلى الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر، وتوفير المرونة التشغيلية لحركة المسافرين، وتوزيع الكثافة التشغيلية وتسريع إجراءات السفر في المطار خلال موسم الحج ، وذلك في إطار جهودها لتسهيل حركة ضيوف الرحمن وتوفير تجربة سفر مريحة.
وتتضمن صالات الترحيب ثلاث مناطق رئيسية تتمثل في الصالة 1 وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 24 ألف متر مربع، وتضم صالة انتظار تستوعب 1800 مسافر في الساعة، ومجمع صالات الحج والعمرة الذي يستوعب 840 حافلة و30 ألف مسافر في الساعة، والصالة الشمالية التي تمتد على مساحة 1430 متر مربع وتستوعب صالة الانتظار بها 522 مسافرًا.
ويعد تشغيل صالات الترحيب ومنطقة شحن المجموعات "مسافر بلا حقيبة" جزءًا من هذه الجهود المستمرة التي تهدف إلى توفير أفضل تجربة للمسافرين، سواء كانوا ضيوف الرحمن أو مسافرين عاديين.
وجرى تجهيز منطقة شحن المجموعات "مسافر بلا حقيبة"، التي تساهم في نقل جميع الأمتعة الخاصة بمسافري المجموعات خارج الصالة، مما يساهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتخفيف الضغط على أنظمة سيور الأمتعة في منطقة إجراءات السفر بالصالات.
وتضم منطقتين رئيسيتين تتمثل في منطقة مناولة أمتعة الحجاج بمجمع صالات الحج والعمرة: طاقتها الاستيعابية 6600 حقيبة في الساعة، ومنطقة مناولة أمتعة الحجاج بالصالة 1 تصل طاقتها الاستيعابية إلى 1750 حقيبة في الساعة.
وتسعى مطارات جدة إلى زيادة حركة المسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى 114 مليون مسافر، والوصول إلى 150 وجهة سفر بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي شهد خطوات تطويرية أسهمت في تسريع إجراءات ضيوف الرحمن وتقليص فترة انتظارهم في منطقة الإجراءات، بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين وضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج عبر صالات المطار.
وكانت مطارات جدة أطلقت حملة توعوية تحت شعار "الرحلة 45" لتوعية ضيوف الرحمن خلال مرحلة مغادرتهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي، وبمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وتشغيلية.
وتتضمن الحملة التواصل مع ضيوف الرحمن عبر منصات إعلامية متنوعة، تشمل وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإلكترونية والإعلانات الخارجية وشاشات مطار الملك عبد العزيز الدولي.
بالإضافة إلى بث 2 مليون رسالة نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة وصلت إلى ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ابتداءً من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى نهاية مرحلة مغادرة الحجاج إلى أوطانهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بيسر وطمأنينة.
ويأتي هذا وسط منظومة من الخدمات المقدمة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية التي تزيد عن 27 جهة من الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية، العاملة بمطار الملك عبد العزيز الدولي.
مغادرة ضيوف الرحمنوقال مدير عام الاتصال المؤسسي بمطارات جدة، د. تركي الذيب : أكملت مطارات جدة استعداداتها لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن، من خلال توفير كافة الخدمات وتهيئة الصالات ومرافق المطار لتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع 27 جهة حكومية وأمنية وتشغيلية عاملة بمطار الملك عبد العزيز الدولي.
وجرى تشغيل صالات الترحيب بمطار الملك عبد العزيز الدولي والتي تهدف إلى تسهيل وصول المسافرين إلى الصالات وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر، وتوفير المرونة التشغيلية لحركة المسافرين، وتوزيع الكثافة التشغيلية وتسريع إجراءات السفر في المطار خلال موسم الحج ، وذلك في إطار جهودها لتسهيل حركة ضيوف الرحمن وتوفير تجربة سفر مريحة.
وتتضمن صالات الترحيب ثلاث مناطق رئيسية تتمثل في الصالة 1 وتمتد على مساحة إجمالية تتجاوز 24 ألف متر مربع، وتضم صالة انتظار تستوعب 1800 مسافر في الساعة، ومجمع صالات الحج والعمرة الذي يستوعب 840 حافلة و30 ألف مسافر في الساعة، والصالة الشمالية التي تمتد على مساحة 1430 متر مربع وتستوعب صالة الانتظار بها 522 مسافرًا.
تحسين تجربة السفروأضاف "الذيب": تواصل مطارات جدة العمل على تحسين تجربة السفر من خلال الابتكار وتبني أحدث التقنيات والخدمات، التي تضمن راحة ورضا المسافرين.
ويعد تشغيل صالات الترحيب ومنطقة شحن المجموعات "مسافر بلا حقيبة" جزءًا من هذه الجهود المستمرة التي تهدف إلى توفير أفضل تجربة للمسافرين، سواء كانوا ضيوف الرحمن أو مسافرين عاديين.
وجرى تجهيز منطقة شحن المجموعات "مسافر بلا حقيبة"، التي تساهم في نقل جميع الأمتعة الخاصة بمسافري المجموعات خارج الصالة، مما يساهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وتخفيف الضغط على أنظمة سيور الأمتعة في منطقة إجراءات السفر بالصالات.
وتضم منطقتين رئيسيتين تتمثل في منطقة مناولة أمتعة الحجاج بمجمع صالات الحج والعمرة: طاقتها الاستيعابية 6600 حقيبة في الساعة، ومنطقة مناولة أمتعة الحجاج بالصالة 1 تصل طاقتها الاستيعابية إلى 1750 حقيبة في الساعة.
مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقلوأشار "الذيب" إلى أن أهداف مطارات جدة ترتبط بشكل مباشر بالاستراتيجية الوطنية للطيران ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وتسعى مطارات جدة إلى زيادة حركة المسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي إلى 114 مليون مسافر، والوصول إلى 150 وجهة سفر بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي شهد خطوات تطويرية أسهمت في تسريع إجراءات ضيوف الرحمن وتقليص فترة انتظارهم في منطقة الإجراءات، بما يتوافق مع النمو المتزايد لحركة المسافرين وضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج عبر صالات المطار.
وكانت مطارات جدة أطلقت حملة توعوية تحت شعار "الرحلة 45" لتوعية ضيوف الرحمن خلال مرحلة مغادرتهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي، وبمشاركة أكثر من 50 جهة حكومية وتشغيلية.
حزمة من التعليمات والإرشاداتوتهدف إلى توجيه عدد من الرسائل التوعوية المتنوعة عبر مختلف وسائل الإعلام، التي تتضمن حزمة من التعليمات والإرشادات المهمة لتسهيل رحلة المغادرة لضيوف الرحمن.
وتتضمن الحملة التواصل مع ضيوف الرحمن عبر منصات إعلامية متنوعة، تشمل وسائل التواصل الاجتماعي والصحف والمواقع الإلكترونية والإعلانات الخارجية وشاشات مطار الملك عبد العزيز الدولي.
بالإضافة إلى بث 2 مليون رسالة نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة وصلت إلى ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة ابتداءً من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى نهاية مرحلة مغادرة الحجاج إلى أوطانهم عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بيسر وطمأنينة.