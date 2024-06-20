شاهد.. لحظة خطف فتاة مصرية وسط شارع بالقاهرة.. ومفاجأة بشأن مصيرها وهوية الجناة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو لحظة خطف فتاة مصرية على يد أشقائها في منطقة المقطم بالقاهرة، فيما توفيت الفتاة في وقت لاحق.

وأظهر الفيديو الفتاة تسير في شارع عام برفقة طفل، واقتربت منها سيارة ونزل شخصين وقاما بسحبها وإجبارها على ركوب السيارة، وحاول شخص اللحاق بهم دون جدوى.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة، تلقت بلاغا من سيدة بتعرض ابنتها للخطف على يد أشقائها باستخدام سيارة. حسب القاهرة 24.