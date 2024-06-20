شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة": مسالخ الرياض تستقبل 8623 ذبيحة في اليوم الرابع لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

277 جولة رقابية

عيد الأضحى في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استقبال مسالخ منطقة الرياض ٨,٦٢٣ ذبيحة، في اليوم الرابع لعيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ.جاء ذلك من خلال المسالخ الثابتة والمتنقلة، التي تشرف عليها الفرق المتخصصة لفرع الوزارة بالمنطقة، عبر القيام بعمليات الرقابة، وتقديم خدمات الكشف البيطري على جميع المواشي.وأوضحت الوزارة، أن فرقها الفنية قامت بـ 277 جولة رقابية على الأسواق والمسالخ في الرياض، و510 زيارات للمحلات والمباسط والأحواش في أسواق المنطقة، أسفرت عن توجيه (14) إنذار، ومخالفة واحدة في مواجهة المخالفين للضوابط والاشتراطات الصحية بالمسالخ.كما شهدت إتلافًا كليًا لـ 7 رؤوس من الماشية؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافةً إلى 406 إتلافٍ جزئي، وشملت الجولات الرقابية والزيارات، 4,220 حوشًا، و375 جلابة.إلى ذلك، تواصل تجاوب المواطنين والمقيمين مع مبادرة ثلث الأضحية المجتمعية، ومساهمتهم في التبرع باللحوم للأسر المحتاجة؛ حيث بلغ عدد المتبرعين (68) متبرعًا.فيما بلغت الكميات المُتبرع بها 1,170 كيلو جرامًا من اللحوم، كما شهد اليوم الرابع للعيد ختام الحملة التوعوية لإرشادات السلامة الغذائية للهدي والأضاحي، التي تواصلت جهودها طوال أيام العيد، بالتعاون بين الوزارة، وصحة الرياض.يُذكر أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، قام بجهود كبيرة خلال موسم عيد الأضحى لهذا العام 1445هـ، من خلال الاستعدادات المبكرة لاستقبال وتجهيز أسواق الأغنام الرئيسية والمؤقتة، والمسالخ النظامية والمتنقلة، بالإضافة إلى تهيئة الحظائر ومتابعة الأنعام المعروضة بحظائر البيع؛ للتأكد من سلامتها.