شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة في بريطانيا: الرياض لن تتخذ مسار التطبيع مع إسرائيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد السفير المملكة في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أن بلاده لن تطبع مع إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني.

وقال الأمير خالد بن بندر بن سلطان إن الرياض بصفة دائمة على موقفها الراسخ بعدم توافر أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم تعترف الأخرى بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر المعهد الملكي للشؤون الدولية “تشاتم هاوس” بلندن، أن المملكة تؤكد على أهمية إيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

يذكر أن المملكة جددت دعوتها للمجتمع الدولي للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.