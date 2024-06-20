بعد معاكسة زوجته ومضايقتها.. شاهد: مشاجرة بين لاعب الأهلي المصري "إمام عاشور" وأفراد أمن داخل مول بالقاهرة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين لاعب النادي الأهلي المصري إمام عاشور، وأفراد الأمن الإداري داخل مول تجاري شهير في الشيخ زايد بالقاهرة بسبب معاكسة زوجته ومضايقتها .

وأظهر الفيديو، إمام عاشور برفقته عدد كبير من الأشخاص وتوجهوا ناحية أفراد الأمن ووقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين، وظهر فرد أمن مغشيا عليه، ويجلس عاشور بجانبه ويحاول إفاقته، فيما ردد شخص:"هي دي الأخلاق يا كابتن!"

وقال إمام عاشور أنه كان متواجدا في المول الشهير وذهب لإحضار أشياء من السيارة إلا أنه بعد عودته فوجئ بزوجته تخبره بأن أحد أفراد الأمن قام بمعاكستها فقام بالتوجه إليه ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.