تطورات جديدة…إسرائيل أبلغت واشنطن جاهزيتها لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان

صحيفة الخليج 365: كشف مسؤولون أمريكيون أن إسرائيل أبلغت واشنطن خططها لنقل أسلحة من جنوب غزة لشمال إسرائيل استعدادا لحرب مع حزب الله اللبناني معبرة عن مخاوفها من تعرض القبة الحديدية لهجمات واسعة .

ويأتي ذلك بعد تهديدات أطلقها زعيم حزب الله اللبناني " حسن نصرالله " ضد إسرائيل عقب مقتل مسؤول بارز في الحزب . وفقا ما نقلته شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وقال المسؤولون الأمريكيون لشبكة "CNN" ، أن تداعيات الحرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمرة ، وأن إسرائيل تستعد لتوغل بري وهجوم جوي على لبنان .

وأشاروا إلى أن واشنطن لم تبلغ إسرائيل بمعارضتها شن حرب على حزب الله .