شكرا لقرائتكم خبر عن سلاح وهواتف.. ضبط مواطن بالقريات اتخذ من منزله وكرًا لترويج المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمحافظة القريات.

وأشارت إلى أنه اتخذ من منزله وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.

وضبط بحوزته سلاح أبيض وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص. الإبلاغ عن مهربي المخدرات وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

ويمكن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).

كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.