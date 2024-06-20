شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة حتى هذا التوقيت.. اعرف طقس المدينة المنورة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس المدينة المنورة غدا الجمعة.

ونبه من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة.

طقس المدينة المنورة وتشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية على المدينة المنورة ومحافظات العلا وبدر ووادي الفرع.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

