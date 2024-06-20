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موجة حارة حتى هذا التوقيت.. اعرف طقس المدينة المنورة غدًا

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واس - المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس المدينة المنورة غدا الجمعة.
ونبه من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة.

طقس المدينة المنورة

وتشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية على المدينة المنورة ومحافظات العلا وبدر ووادي الفرع.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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