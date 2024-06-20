شكرا لقرائتكم خبر عن موجة حارة حتى هذا التوقيت.. اعرف طقس المدينة المنورة غدًا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل طقس المدينة المنورة غدا الجمعة.
ونبه من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
ونبه من موجة حارة على منطقة المدينة المنورة.
طقس المدينة المنورةوتشمل تأثيراتها ارتفاعات في درجات الحرارة من (47 - 48) درجة مئوية على المدينة المنورة ومحافظات العلا وبدر ووادي الفرع.
وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.